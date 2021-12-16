Депутаты Казанской городской думы не стали инициировать отмену QR-кодов в Татарстане. Такое предложение поступило от местной фракции КПРФ, предлагалось обратиться в Кабмин Республики Татарстан с просьбой отменить QR-коды.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, вопрос этот "животрепещущий", но пока делать какие-либо выводы слишком рано, ведь введенные ограничения, по словам градоначальника, направлены на сохранение здоровья граждан.

Система использования QR-кодов о вакцинации, перенесенной болезни начала действовать с 11 октября. С 22 ноября ее ввели и в общественном транспорте, и Татарстан стал первым и пока единственным российским регионом, где решились на такую меру.