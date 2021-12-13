Татарстану большого количества туристов на Новый год, по всей видимости, уже не принять. Несмотря на приближение праздников, туры в Казань и другие города республики продаются очень плохо. Спрос упал на 60%. Причиной туроператоры считают систему QR-кодов, которая жестко действует в республике - как в общественных местах, так и в транспорте.

"Туристы осторожничают с покупкой туров на Новый год в Казань и экскурсионных программ по Татарстану. В связи с отсутствием глубины бронирования и различными ограничениями местные отели до сих пор определяются с праздничной программой. В целом в данный момент новогодние заезды в Казань продаются вяло", — рассказывают туроператоры, отмечая, что стабилизировать ситуацию с турпотоком помогают чартерные рейсы, сообщает "Бизнес Онлайн".