Уроженка Казани Ралина Арабова, которая представляла Россию на конкурсе красоты "Мисс-Вселенная-2021", не попала в финал.

Зрительское голосование выбрало из 80 участниц 16 девушек, которые и стали финалистками. Достойными эталона зрители посчитали японку, колумбийку, француженку, американку и других, но россиянок среди финалисток не оказалось.

Главный титул конкурса "Мисс Вселенная — 2021" достался представительнице Индии, актрисе Харназ Сандху.

Финал конкурса красоты состоялся в израильском городе Эйлате сегодня утром. Полуфинал состоял из этапов дефиле и интервью.

Уроженка Казани Арабова на предыдущем этапе предстала перед зрителями в образе царицы Сююмбике в дефиле в национальных костюмах. Ее костюм создал татарский дизайнер Султан Салиев.