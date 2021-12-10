После того, как 11 ноября текущего года в Татарстане ввели систему QR-кодов, оборот общепита рухнул на 200 миллионов рублей, сообщил "Ъ" со ссылкой на информацию Татарстанстата.

В октябре 2021 года он составил 4,2 млрд рублей, что на 200 млн меньше по сравнению с месяцем ранее. За январь-октябрь 2021 года оборот был равен сумме 38,1 млрд рублей. Это на 21% больше, чем в 2020 году.

Не так давно рестораторы и отельеры республики обращались к Кабмину с просьбой ослабить ограничения хотя бы на новогодние праздники, но вопрос так и остался нерешенным, хотя в Роспотребнадзоре не исключили такой возможности, если эпидситуация стабилизируется.