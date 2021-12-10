В 2022 году в Татарстане повысится плата за коммунальные услуги. Повышение составит 6,2%, заявил руководитель Центра общественного контроля в ЖКХ Дмитрий Романов. Он пояснил, что повышение - это необходимость:

"К сожалению, со следующего года случится увеличение тарифов на 6,2% с июля. В большинстве случаев данное связано с тем, что 70% сетей водоснабжения в РТ требуют замены. Если это случится, в таком случае доля людей, которая находится в нелегкой жизненной ситуации, получит субсидии. Для социально незащищенного населения обязан быть разработан механизм господдержки", — заявил он.