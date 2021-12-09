Мэрия Казани собралась закупить для музыкальной школы № 1 имени Чайковского музыкальные инструмента за удивительные суммы. Согласно размещенным документам на закупку, на 2 баяна и 7 аккордеонов мэрия готова выделить 6,6 миллиона рублей.

На сайте госзакупок появилась соответствующая информация.

Два концертных баяна обойдутся в 930 тысяч рублей каждый. Концертные аккордеоны, которых тоже планируется купить два, будут стоить по 935 тысяч рублей. Кроме того, приобретут два ученических аккордеона среднего размера (по 634 тысячи рублей) и три поменьше - по 545 тысяч рублей каждый.

Технические требования к закупке высоки: инструменты должны быть изготовлены вручную из древесины класса ААА с клавишами под перламутр. По требованию заказчика, в комплектах должны быть ремни и чехлы.