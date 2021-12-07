Отравившиеся угарным газом муж и жена в квартире на улице Короленко в Казани пролежали мертвыми около недели. К такому выводу пришел эксперт, оценивший состояние тел и квартиры, сообщает "Татарстан-24".

Сейчас на месте работают сотрудники Следкома и сотрудники полиции. По словам соседей, умершие были тихими и уравновешенными людьми, занимались разведением собак.

По данным телеканала, в доме около месяца назад проводилась проверка газового оборудования и нарушений выявлено не было.

Накануне ночью в казанской квартире обнаружили тела мужа и жены. Соседи пожаловались на неприятный запах в подъезде и решили вызвать сотрудников полиции. Правоохранители вскрыли дверь и нашли тела двух человек. Известно, что в квартире погибших также находились четыре щенка и две взрослые собаки, животные скончались. По предварительным данным, причина смерти - отравление угарным газом.