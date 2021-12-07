Всплыли новые видео издевательств над полуторагодовалой девочкой в Казани. Ранее сообщалось, что по факту истязаний и избиения ногами голого ребенка возбуждено уголовное дело в отношение 31-летней женщины.

Сейчас ГТРК "Татарстан" обнародовал новые шокирующие видеокадры издевательств. Оказывается, женщина не раз измывалась над ребенком и все снимала на видео.

На появившихся кадрах женщина открывает холодный балкон, где ее ждет плачущая и замерзшая маленькая девочка. Вместо того, чтобы пожалеть ребенка, мать толкает дочь и та ударяется при падении головой об пол.

Мать на истошные рыдания девочки спрашивает: "Упала, заинька? Ты просто случайно упала", и начинает пинать малышку.

По всей видимости, на балконе на холоде ребенка держали долго, в туалет малышка ходила в штаны. Между пинками мать повторяет: "Почему он с другой бабой поехал? Мы же ему не нужны".

Сейчас девочка в больнице, ее оперативно забрали из семьи, как только первые кадры избиения ногами голого ребенка появились в Сети. В отношении матери возбудили два уголовных дела.