В Татарстане на высоком уровне находится заболеваемость ОРВИ, сообщила замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина в рамках пресс-конференции.

"У нас 466 классов на разобщении, нужно понимать, что у нас разобщение на 7–10 дней", – отметила Авдонина.

В общей сложности на карантине пока находятся 11 562 школьника.

Классы на карантине имеются в Казани и Набережных Челнах, Альметьевске, в Бавлинском, Высокогорском районах, Мамадышском, Мензелинском, Сармановском, Тукаевском и Чистопольском районах.