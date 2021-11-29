Как устроена Черная пятница изнутри. Журналист ProKazan побывал на складе крупного маркетплейса

26 ноября прошел любимый праздник шопоголиков. Черная пятница — это массовая распродажа, где товар продается с внушительной скидкой. Люди даже берут отгул в этот день. В магазинах скидки достигают до 90%. Такое название распродажа получила из-за сопутствующих явлений: пробки, большое количество людей в магазинах, иногда даже давка.

Но скидки черной пятницы действительны не только в обычных магазинах. Также можно заказать что-нибудь с хорошей выгодой сидя дома на диване и просматривая товары на маркетплейсах.

Это проще и комфортнее, так как не нужно тратить время на дорогу и походы по многочисленным магазинам. Еще и ждать долго не нужно: маркетплейсы формируют и отправляют заказы за 1 - 3 дня.

Журналист ProKazan посетил главный склад KazanExpress, чтобы показать путь заказа от полки на складе до вашей квартиры.

Работа склада четко разделена на процессы: приемка, сборка, сортировка, упаковка и отправка.

Приёмка

Машины выгружают продукцию целыми паллетами. На складе его принимают сотрудники маркетплейса и сортируют по двум направлениям: экспресс-приёмка или обычная сортировка.

После товар распределяют по складу: крупный в одну часть, мелкий — в другую, дорогие предметы — в специальный сейф.

Создание фотографий

Один экземпляр каждой продукции собирают и отправляют в фотостудию компании. Это нужно для того, чтобы выкладывать на сайт интернет-магазина качественные и красивые фотографии товара, сделанные в одном стиле. Кстати, продавцам маркетплейса эта услуга предоставляется бесплатно.

За день успевают сфотографировать 6 000 вещей. Такой объем работы помогают выполнять 8 циклорам для предметной съемки и 30 модельных столов, камеры для съемки в формате 360 градусов и 30 столов с компьютерами для ретуши.

Сортировка

Как только человек делает заказ на сайте, он попадает в систему, которая называется WMS («Warehouse Management System», или «система управления складом»). Это собственная разработка компании, ее написали и придумали разработчики KazanExpress во главе с техническим директором и сооснователем компании Кевином Ханда.

«Когда мы только запустились, работали на базе 1С. Спустя год поняли, что нам нужна система мощнее, и разработали собственную WMS — систему управления складом и логистикой. Тогда нашим пределом была тысяча заказов в день, сейчас 100, 150, 200 тысяч — это не предел. Система адаптируется, ее можно менять под наши нужды. Сейчас есть мировые гиганты из топ-5 маркетплейсов, которые применяют нашу разработку. Такой стоимости исполнения заказов, как у KazanExpress — около 80-ти рублей — нет ни у кого из конкурентов, и вряд ли когда-либо будет», — прокомментировал Кевин Ханда, сооснователь и технический директор KazanExpress

Заказы поступают в WMS и для того, чтобы сборщики не тратили время и собственные силы, собирая товары для каждой посылки по-отдельности.

Первый этап сортировки

После того как заказы собирают в тележки их раскладывают по большим коробкам. Каждая коробка относится к определенному направлению. Например, когда машина едет с заказами в Уфу, она по пути оставляет часть посылок в тех городах, где есть пункты выдачи заказов. Как только коробка наполняется, её отправляют на второй этап сортировки.

Второй этап сортировки

Здесь происходит примерно то же самое, только вещи раскладываются по маленьким ячейкам, в которых формируется уже конкретный заказ.

Упаковка

Как только заказ собран полностью, у упаковщиц в компьютере ячейка с номером заказа загорается зеленым.

Это значит, что посылка готова к упаковке. Сотрудник берет товары из ячейки, складывает их в пакет, наклеивает этикетку и кладет заказ в корзину на отправку. После чего его забирают сортировщики последнего этапа.

Сортировка третьего этапа

Сотрудники раскладывают заказы в коробки по маршрутам и запаковывают их. Далее формируется маршрутный лист, и пакеты с вещами отправляются в зону отгрузки.

Отправка

Коробки выставляются здесь в правильном порядке. Когда приедет машина, их загрузят так, чтобы удобно было доставать (то, что нужно будет выгрузить в первую очередь, складывают в конце). В 9 вечера уезжают первые машины по самым дальним направлениям — на Урал. Последним рейсом уезжают машины в Казань. Они отправляются в 9 утра следующего дня, чтобы клиенты смогли получить свои посылки вовремя. Потом их привозят в пункт выдачи заказов, где посылки и ожидают своих получателей. Именно так и выглядит путь товара от склада до пункта выдачи.

Во времена праздников и распродаж сотрудникам складов в онлайн-магазинах приходится нелегко, так как ежедневно нужно собирать порядка ста тысяч заказов.

«Сейчас происходит самый пик продаж. В 11.11 мы побили рекорд по количеству заказов за день — 142 тысячи. Это в три раза больше, чем обычно. В эти дни склад полностью мобилизуется, помогать выходят даже сотрудники офиса — это традиция KazanExpress. Было трудно, но мы справились и продолжаем доставлять заказы за сутки. У нас нет мнимых скидок — когда продавец повышает цену перед распродажей, чтобы потом ее снизить. Мы внимательно за этим следим, для этого используется автоматическая система, которая не позволяет продавцам пользоваться этой уловкой. Большая часть реальных скидок во время распродаж — от 30 до 80%», — прокомментировал Линар Хуснуллин, сооснователь и генеральный директор KazanExpress.

Несмотря на большой объем работы, все заказы доставляются вовремя, что делает сотни тысяч людей чуточку счастливее.