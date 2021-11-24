14-летнего подростка, готовившего вооруженное нападение на школу № 101 в Казани, направили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

"Подросток в настоящее время помещен в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы", - отметили в следственном ведомстве.

В отношении мальчика возбудили уголовное дело о приготовлении к массовому убийству.

Ход и результаты расследования по распоряжению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее представители Центра общественных связей ФСБ сообщили, что подростка к совершению массовой расправы в школе склонял некий пользователь Telegram Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины и известный в сети под ником "Белая Роза". По месту жительства подростка изъяли пневматическую винтовку, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.