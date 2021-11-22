Сегодня в Татарстане начала работать система QR-кодов в общественном транспорте. Запрет на поездки без кода распространяется на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте.

Согласно постановлению правительства РТ, в связи с распространением коронавируса с 22 ноября в республике запрещен проезд пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составят легковые такси и межрегиональные перевозки.

Также сегодня приостановлено действие транспортных карт пенсионеров старшу 60 лет, которые не имеют QR-кодов.

Проверки проводят сами перевозчики. Допускают в транспорт переболевших в течение полугода и привитых, а также имеющих подтвержденный медотвод от прививки и соответствующий QR-код.

На пригородном и межмуниципальном транспорте коды проверяют при продаже билетов, в городском транспорте – при входе на остановках и во время движения при оплате проезда.

QR-коды в автобусах кондукторы проверяют при входе. Кроме того, на 65 остановках Казани в часы пик на помощь кондукторам придут сотрудники автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионная служба комитета по транспорту Казани: к ожидающим на остановке пассажирам может подойти сотрудник в специальном опознавательном жилете и попросить на проверку QR-код, он же подтвердит информацию о наличии у пассажира кода кондуктору при посадке.

На базе комитета по транспорту Казани создан ситуационный центр. В ежедневном режиме будет отслеживаться ситуация на маршрутах, при необходимости будут приниматься дополнительные решения.