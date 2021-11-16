32-летний житель Красноярского края переночевал в морге поселка Курагино и изрезал там тела четверых покойников. Полицейским он объяснил, что напал на мертвецов, поскольку у него не было выхода - трупы ожили и не оставили ему выбора.

Мужчина рассказал, что проснулся ночью и увидел, как покойные встают и ходят. Ему стало страшно, он схватил нож и начал их резать.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших.

По версии следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения взломал дверь морга при районной больнице, решив там переночевать. Мужчина нанес множественные телесные повреждения скальпелем и ножом четверым умершим: женщине и трем мужчинам. Версия об оживших покойниках пока не подтвердилась.