В Пестречинском районе Республики Татарстан женщина воткнула нож в спину мужа подруги.

Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Все случилось в квартире дома на улице Вишневой в Пестрецах. 52-летний мужчина выжил. Он и пояснил, что в компании своей гражданской супруги и ее 30-летней подруги выпивал на кухне. Во время посиделок мужчина поругался с женой, ссора быстро обернулась дракой. И пока муж и жена на кулаках выясняли, кто прав, подруга схватил нож со стола и несколько раз ударила им в спину мужчине.

После этого обе подруги приняли решение с места происшествия сбежать. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.