Госсовет Татарстана нисколько не растерялся после того, как проект федерального закона об унификации власти прошел первое чтение. Депутаты подготовили поправки в этот законопроект, сообщает "Ъ".

Предлагается наименование главы региона определять его (региона) Конституцией или уставом и с "учетом волеизъявления народа". Также предлагается убрать из проекта федерального закона запрет на использование слова "президент" применительно к региональной власти. Такой запрет, посчитали в Госсовете РТ, противоречит Конституции РФ.

Депутаты Госдумы от Татарстана, которые проголосовали против законопроекта, также заявили, что готовят свои поправки.

Напомним, закон о власти, если будет принят в трех чтениях, лишит Минниханова статуса президента. Он будет называться главой субъекта Федерации. Госсовет выступил против, на что в Кремле Песков отметил, что мнение Татарстана - всего лишь одно из мнений, а в Госдуме заявили, что ничего менять в законе не будут в угоду одному только Татарстану, ведь остальные регионы прислали положительные отзывы на проект закона.