С 22 ноября в Татарстане могут ввести новые, более жесткие ограничения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Вопрос о вероятности ужесточения мер сегодня, 6 ноября, обсудили на республиканском совещании в Доме правительства.

Санитарные врачи представили перечень предложений. Так, с 22 ноября будет введена обязательная вакцинация для студентов и всех сотрудников вузов РТ.

Лица в возрасте старше 60 лет смогут ездить на общественном транспорте только при наличии прививки от коронавируса.

Лица старше 18 лет смогут ездить на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро лишь при наличии QR-кода.

Для людей с медотводом вводится специальная единая форма справки, которой они смогут воспользоваться, например, для перемещения на общественном транспорте.

Накануне в республике зафиксировали рекордное количество заражений - 206 новых случаев. А вице-премьер РФ Татьяна Голикова включила Татарстан в число десяти регионов, где ситуация с заболеваемостью за нерабочую неделю только ухудшилась.