Пользователь "ВКонтакте" шантажировал пенсионерку из Петербурге из-за интимных фото ее несовершеннолетней внучки. Он требовал с бабушки денег.

Как сообщает "Фонтанка", в полицию обратилась 40-летняя женщина, дочь испуганной пенсионерки, которая заявила, что незнакомец из социальной сети требует с ее родственников 10 тысяч рублей. В такую сумму он оценил хранение в тайне интимных снимков ее 16-летней дочери. Девушка отправила эти кадры своему знакомому, а тот написал ее бабушке, и начал требовать с пенсионерки деньги.

Установлено, что страничка вымогателя зарегистрирована на территории Украины. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства.