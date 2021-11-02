Источник в российском Минздраве сообщил, что медики не должны по внутренней инструкции ставить детям диагноз "коронавирус". Ведомство запретило детям с симптомами ОРВИ ставить такой диагноз. В больницах страны все больше детей с коронавирусной инфекций, из-за этого специалисты дают рекомендацию начать как можно скорее вакцинировать несовершеннолетних, чтобы прервать цепочку заражений, сообщает URA.ru.

"В некоторых регионах дети лежат уже в коридорах. Симптомы у них похожи на ОРВИ. Только температура поднимается до 40 градусов и не сбивается. Педиатры подозревают новую форму детского коронавируса. Но официально Минздрав РФ его не признаёт", — комментирует источник.

Отмечается, что противники детской вакцинации имеют "значительный вес в структуре Минздрава РФ", из-за чего и возникают споры, которые могут привести к значительной отсрочке вакцинации детей.