Казанское лето в этом году может затянуться, сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев. Сентябрь, по его мнению, будет аномально теплым, о чем сообщила пресс-служба КФУ.

"Август оказался богат на рекорды, их было зафиксировано аж четыре, также повторился рекорд прошлого года. Так, 18 августа температура воздуха достигла 34,3 градуса, 19-го — 36,1 градуса, 20-го — 37,9 градуса, 21-го — 36,8 градуса, 22 августа — 33,7 градуса", — напомнил специалист.

Средняя летняя температура в Казани составила около 22,4 градуса.

По словам климатолога, август в Казани стал теплее, чем июнь, и это - тоже своего рода отличительная особенность. Сентябрь будет теплым, но точнее сказать пока сложно. Долгосрочные прогнозы редко отличаются высокой точностью.

"По актуальному долгосрочному прогнозу сентябрь ожидается с положительной аномалией, что может проявиться за счет бабьего лета (волны тепла после относительно прохладного периода) или затяжного лета", — добавил эксперт.