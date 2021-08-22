В Казани водитель BMW въехал в столб на всей скорости. Фотографии с места аварии попали в социальные сети. Оказалось, что за рулем находился 26-летний Чоршанбе Чоршанбиев — известный боец MMMA.

ДТП случилось сегодня утром на улице Вахитова возле «Макдональдса» и здания КГЭУ. На кадрах видно, что у немецкой иномарки от удара в столб сильно повреждена передняя часть кузова. Боец сам опубликовал в Instagram фото своей разбитой машины и прибывшего наряда ДПС. Автоинспекторам Чоршанбиев сообщил, что его подрезали на дороге, в результате чего он и влетел в столб.

Ранее мы писали, в Казани водитель самосвала отвлекся на телефон и устроил массовое ДТП — есть пострадавшие.