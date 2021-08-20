Сотрудники ФСБ и СУ СК России задержали в Зеленодольске 40-летнюю женщину, которая на протяжении семи лет продавала младенцев. Установлено, что продажа детей проводилась с января 2011 по декабрь 2018 года, сообщает телеканал "Татарстан-24" со ссылкой на свой источник.

"Через налаженные связи в ЗАГСе были зарегистрированы не менее 8 детей, рожденные от суррогатных матерей, которые в последствии были проданы жителю Филиппин. Цена одного ребенка составляла 32 млн рублей", — пишет телеканал в своем телеграм аккаунте.

При этом отмечается, что в схеме задействованы и руководители нескольких известных организаций, в том числе "Европейский центр суррогатного материнства".