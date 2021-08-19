14-летний мальчик из Казани бесследно исчез на территории Гагрского района Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС республики.

Поиски ребенка ведутся с вечера 18 августа. Камиль Фаттахов, 2006 года рождения, пропал в районе Хашупсинского каньона.

К поискам ребенка подключили весь личный состав отряда МЧС, кинологов с собаками, сотрудников ПСО "Гагры".

Как сообщает "Интерфакс", родители ребенка решили сплавиться по реке Хашупсе, а сына оставили на берегу, в горах. Когда они вернулись, то ребенка уже не было. Мальчик мог попытаться спусться с каньона своими силами и заблудиться в лесу.