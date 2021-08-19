Середина и конец лета — традиционный период для выхода на “охоту” за грибами. Однако в этом году грибников Казани ждет разочарование — лето выдалось аномально жарким, необходимого грибам дождя практически не было.

Ассистент кафедры общей экологии КФУ, миколог Ким Потапов рассказал ProKazan, к чему готовиться “охотникам” за грибами в этом сезоне.

Грибы есть, просто они не плодоносят

“Жаркая погода внесла свои коррективны в рост грибов, — подтвердил миколог. — Вода — один из наиболее значимых лимитирующих факторов плодоношения грибов. Любой грибник знает, что без дождей в лесу делать нечего”.

По словам ученого утверждать, что “в лесу грибов нет” — некорректно, так как сами грибы есть, они, как и всегда, сидят в почве. Но из-за отсутствия влаги не плодоносят. Фото: polit.ru

Все надежды на осень

Миколог подчеркнул, что грибной сезон еще толком не начинался.

“В начале лета был период, однако стоило установится жаркой, сухой погоде — и этот сезон прервался”, — уточнил Ким Потапов.

Однако грибная ситуация плачевна не везде — в некоторых частях республики были “слои” груздей, и грибники успели пополнить корзины.

“Все же есть надежда на осенние дожди и тогда, возможно, удастся пособирать осенние опята, те же грузди, рядовки”, — отметил ученый. Правда, сентябрь в Казани синоптики прогнозируют теплым, дождей будет немного — меньше климатической нормы.

Когда в лесу грибов нет, а полакомиться хочется, на помощь приходят магазины и овощные рынки. Но если в "магазинских" грибах ошибиться трудно — главное, проверить срок годности и место производства, то к грибам на рынке нужно относиться более настороженно. Ким Потапов рассказал, на что важно обращать внимание при покупке грибов не в магазине и какой ядовитый гриб продавцы часто выдают за съедобный.

Идем на рынок

"При покупке на рынке обращать внимание необходимо на целостность грибов, отсутствие неприятного запаха, слизи, вмятин, потемнений и прочих признаков не первой свежести", — подчеркнул миколог.

И, конечно, покупать нужно только те грибы, которые вы знаете.

“К сожалению, не смотря на многочисленные предупреждения, регулярно продают свинушку тонкую. Гриб обладает сложным механизмом воздействия на здоровье человека и употребление его в пищу может закончиться фатально”, — предупредил Ким Петров. Фото: Яндекс.Карты "Свинушка тонкая" Самое опасное — перепутать опята со схожими галеринами, или зеленые виды сыроежек — с бледной поганкой Гриб галерин Фото: Яндекс.Карты Если все-таки отравился грибами: Нужно вызвать скорую помощь — это первое и самое главное. При отсутствии такой возможности следует немедленно промыть желудок. Все зависит от того, каким грибом человек отравился, поэтому необходимо сохранить хотя бы один образец или фотографию, чтобы можно было определиться с лечением.

Еще один совет. При отравлении грибами иногда бывает несколько пиков ухудшения состояния. После первого пика человек чувствует себя лучше и прекращает лечение или не начинает вовсе, что весьма напрасно, поскольку второй пик заканчивается самыми серьезными последствиями. Интересное про грибы:

1. Про зонтики. Если вы вдруг надумали собирать зонтики, а это, к слову сказать, довольно вкусный гриб, напоминающий по вкусу в жареном виде белую рыбу, то брать нужно только шляпки, поскольку ножки очень жесткие. Шляпки нужно аккуратно уложить в корзинку пластинки к пластинкам, чтобы туда не попадала грязь. Этот гриб хорош еще и потому, что готовить его быстро и очень вкусно. 2. Грибы можно и выкручивать, и срезать. Этот давно неутихающий спор безоснователен. Поскольку гриб не имеет корней, и представляет собой лишь плодовое тело, мы фактически как бы срываем яблоко с дерева. А уж срывать его или срезать ножом с ветки — дело каждого. Тут лишь одна рекомендация: обязательно очищайте ножку от грязи, прежде чем класть гриб в корзинку. Вот для этого ножик действительно понадобится. 3. Некоторые считают, что порозовевший на срезе подберезовик — "ложный". Спешим обрадовать: ложных подберезовиков не бывает. Некоторые виды действительно способны приобретать розовый и серые оттенки на воздухе, и это нормально. Фото с сайта: rasfokus.ru

В настоящее время в Татарстане охране подлежат 40 видов грибов — они занесены в региональную Красную книгу.

Недавно в республике экспедиция на юге Предволжья Татарстана — в Тетюшском районе обнаружила редкий гриб — дождевик клочковатый. Его обитание характерно для стран Европы и лишь для нескольких регионов России.