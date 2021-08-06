Альфа и Омега отзывы реальных клиентов. Вся правда о брокере

Альфа и Омега – это подразделение компании с мировым именем, которое предоставляет услуги онлайн-трейдинга на рынке валют и криптовалют. Здесь есть все инструменты для получения прибыли. Именно брокер Alpha&Omega, отзывы о котором можно найти в интернете, позволяет заработать деньги с помощью торговли на бирже, при этом, не затрачивая на процесс большие силы.

Немного истории

Как показывают Альфа и Омега отзывы, люди давно знакомы с этим брокером, ведь начал он свою работу еще в 2012 году. С 2012 года группа компаний стремится предоставить только лучший сервис услуг, именно поэтому в 2020 году в связи с повышенным спросом со стороны клиентов из восточной Европы, создатели выделили в отдельный бренд - Alpha&Omega. Его мощностей хватает с запасом, а предоставляемые услуги были разработаны специально под инвестиционные запросы потенциальных вкладчиков.

На сегодня фирма может похвастаться 1 миллионом клиентов, и судя по Альфа и Омега отзывы, это количество растет с каждым днем. Деятельность фирмы находится под контролем немецкого регулятора BaFin, что позволяет говорить о надежности вложенных средств и гарантии возврата вклада в случае форс-мажорных обстоятельств. Все счета вкладчиков подлежат обязательному страхованию до 85000 фунтов (страховой фонд Financial Services Compensation Scheme / FSCS).

Alpha&Omega отзывы

Какие факторы делают A-mega такой привлекательной для инвесторов с различным опытом и стажем? В ее функционале может разобраться даже человек, далекий от биржи и инвестиций. В отношении «акул» торговли можно сказать, что они также активно пользуются услугами данного брокера, быстро увеличивая свой капитал на самых прибыльных инструментах. Читая об Альфа и Омега отзывы, можно четко определить, что предоставляемая платформа очень проста в использовании, при этом обладает широким функционалом.

Что же такого заманчивого в данной компании? Мы рассмотрели Альфа и Омега отзывы реальных людей, чтобы составить портрет брокера. Ниже приведен перечень преимуществ, которые, согласно мнению клиентов, делают A-mega такой востребованной фирмой на рынке:

1. Наличие лицензии. К сожалению, лицензирование брокерской и иной аналогичной деятельности представляет собой достаточно трудоемкий процесс. Но те, кто не скупится потратить время и силы на получение этой заветной бумаги, получают в разы больше клиентов. Именно таким брокером является A-mega, который имеет лицензию на осуществлении деятельности. Благодаря лицензии фирме доверяют свои средства сотни тысяч людей.

2. Уникальные предложения. Рассматривая аналогичные фирмы, позволяющие заработать на Форексе, следует отметить, что Alpha&Omega, отзывы о которой нам удалось изучить, имеет свои уникальные продукты, которые позволяют выйти на высокий доход. Так, вкладчикам предлагается два популярных способа получить прибыль от вложенных средств – Alpha Pack и Omega Pack. О них мы поговорим позже.

3. Удобный сервис. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, даже человек, не имеющий опыта работы в подобных программах, быстро разберется в процессе торговли. Также многие пользователи отметили удобный личный кабинет, который позволяет контролировать осуществляемые операции и финансовые потоки.

4. Страхование вкладов. Мы живем в нестабильном мире, в котором рушатся даже самые прочные финансовые институты с многолетней историей. Именно поэтому гарантия выплаты вклада в случае форс-мажорных обстоятельств очень важна. Как свидетельствуют об Альфа и Омега отзывы, данная фирма обеспечивает выплату вкладов при любых кризисных ситуациях.

Популярные способы заработка

Разработчики платформы постарались, чтобы любой клиент, пришедший с целью увеличить свой капитал, смог достигнуть ее. Для этого были созданы два уникальных продукта:

1. "Alpha Pack"

Те, кто пользуются услугами компании пишут об Alpha&Omega отзывы и сравнивают «Alpha Pack» с доверительным управлением. Отчасти, это так, но только A-mega предлагает не только зарабатывать, отдавая свои финансы специалисту, но и получать кэшбек от своего капитала. Все, что вам нужно, это положить средства на счет и доверить их опытному трейдеру, который обеспечит приумножение вашего капитала. Особенностью данной программы является то, что чем больше сумму вы вносите на счет, тем более опытного управляющего вам предлагает система. При этом вы не просто отдаете свои деньги вслепую, а контролируете их на каждом этапе. Вывод и пополнение производятся вами самостоятельно. При этом вы можете наблюдать за движением активов, обучаясь торговле различными инструментами и вырабатывая свою самостоятельную стратегию.

2. "Omega Pack"

Вторым вариантом получения прибыли является программа «Omega Pack». Это промежуточный вариант между доверительным управлением и самостоятельной торговлей. Изучив об Альфа и Омега отзывы на сайтах, посвященных инвестиционной тематике, можно понять, что такая услуга пользуется большим спросом. Смысл ее достаточно простой – вы подключаетесь к счету трейдера и система автоматически копирует его сделки на ваш счет. При этом трейдер берет определенный процент за «обучение». Таким образом, вы и учитесь, и зарабатываете в реальном времени. Но преимущество данного способа не только в этом. Важная особенность – диверсификация вложений. Например, если вы проведете сделки с убытком, то его может компенсировать прибыль трейдера или робота. Таким образом, шанс остаться в плюсе всегда выше.

Выводы

Сегодня только самый ленивый пользователь интернет не знает, что такое инвестиции, биржа и форекс. Но, несмотря на это, очень многие люди боятся вложить хотя бы тысячу рублей в акцию, поскольку считают, что инвестиции – это бесполезный и опасный процесс, который ведет к потере денег. На самом деле, в современном нестабильном мире потерять деньги очень просто, и причин для этого может быть масса: инфляция, мошенничество, постоянное подорожание товаров необходимых для жизни. И только инвестиции способны не только сохранить сбережения, но и приумножить их.