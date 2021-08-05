Воспитателя одного из детских садов Зеленодольска уволили после того, как он угрожал детям палкой. Видео с угрозами выложили в социальные сети, сообщает пресс-служба Зеленодольского муниципального района.

"Сотрудника, о котором идет речь, наняли по срочному договору с 15-го июня на время отпусков основного педагогического состава. Управление образования Зеленодольского муниципального района приносит свои извинения", - отмечено в сообщении.

Видео с угрозами попало в сеть 4 августа, трудовой договор с работником расторгли в этот же день. Прокуратура РТ начала проверку произошедшего.