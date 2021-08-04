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Фото: Минкульт Татарстана

Через два дня после дня рождения: умер художник, заслуженный деятель искусств РТ Шамиль Шайдуллин

04.08.2021, 11:10 378 0 prokazan.ru
Ушел из жизни талантливый художник, заслуженный деятель искусств Татарстана, народный художник РТ и заслуженный художник России, лауреат госпремии РТ имени Тукая Шамиль Шайдуллин. Об этом сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.
 
Он родился 1 августа 1947 года в Тетюшском районе Татарстана. Учился в Казани в художественном училище, окончил Ленинградский институт живописи имени Репина.
 
18 июня в Галерее современного искусства на всех экспозиционных площадках здания прошла масштабная экспозиция "ТОЧКА", включающая в себя все этапы творческого пути художника.
 
Время прощания с художником объявят дополнительно. Это связано с тем, кто ждут родственников, которые живут за пределами республики.
Знаменитости Смерть Татарстан
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Подросток жестоко избил и ограбил почтальона, разносившего старикам пенсию
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Звезду «Штрафбата» нашли дома сильно избитым в предсмертном состоянии
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«В Байкал не ссы, носи усы»: бывший мэр Иркутска снял видео-ответ на критику Ильича из Little Big
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Обиженный муж слил бизнес-партнерам интимные фото своей бывшей жены, которая не передала ему дело
12:28, 29.07.2021
Российский следователь, посадивший в тюрьму вице-мэра, внезапно умер при странных обстоятельствах
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«Сказали, чтоб уходили, больница спит»: 8-летний мальчик умер из-за отказа в медицинской помощи
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Названы 7 циничных мошенничеств, на которые ведутся даже самые бдительные
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Чиновник оформил мигранту гражданство в обмен на ремонт в кабинете
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Сильные и опасные: названы даты предстоящих магнитных бурь в августе 2021 года
07:33, 29.07.2021
Из-за ошибки врачей при ЭКО женщина выносила и родила чужого ребенка
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Полиция задержала мать, которая делала закладки вместе с маленьким ребенком
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Из-за скандального развода с мужем женщина решила выбросить младенца в окно с 7 этажа
17:27, 28.07.2021
Мать двоих детей привязали тросом за шею к припаркованному автомобилю и задушили
16:52, 28.07.2021
В России предложили запустить отдельные вагоны для женщин в метро
15:49, 28.07.2021
Путин поручил провести школьные выплаты по 10 тысяч рублей досрочно - со 2 августа
12:34, 28.07.2021
Полиция задержала мужчину, угрожавшего убивать православных топором
12:12, 28.07.2021
Как еще убивает вирус: дважды переболевшая коронавирусом пожилая женщина покончила с собой
11:48, 28.07.2021
Из тела достали швабру и бутылку: отец убил дочь и надругался над ее телом
07:49, 28.07.2021
Страшный сон кофемана: поставщики предупредили о резком подорожании кофе в августе
07:17, 28.07.2021
«Простите меня»: Умирающий пациент отправлял жене из больницы отчаянные сообщения
06:00, 28.07.2021
Мужчину похитили и заживо закопали в могилу за долг в 500 рублей
01:00, 28.07.2021
Врач-реаниматолог рассказал, что будет с МакSим после комы, и все ли так радужно
20:00, 27.07.2021
Мужчина признался в развращении падчерицы и ее семилетней подруги
19:00, 27.07.2021
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий тратить детские пособия на табак и алкоголь
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Насильник цинично надругался над продавцом шаурмы
11:43, 27.07.2021
В Казани задержали насильника с Гомером Симпсоном на майке
11:28, 27.07.2021
В СИЗО найден мертвым член ОПГ Ильдар Лукманов, давший показания на своих подельников
09:50, 27.07.2021
Мужчина пробрался в чужую квартиру и надругался над 9-летней девочкой, но ничего не помнит
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Специалисты Сбера выявили новый метод кражи денег россиян через популярные мессенджеры
07:38, 27.07.2021
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07:21, 27.07.2021
Полиция завела дело на медсестру, которая уничтожала вакцину от коронавируса в больнице
01:00, 27.07.2021
В правительстве РФ одобрили идею забирать у должников загранпаспорта
20:00, 26.07.2021
Учительница станцевала эротический танец и отправила видео школьнику: он поделился с друзьями
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Помни, турист: ограничения из-за Covid-19 для путешествующих по России
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Кара небесная: пьяные участники крестного хода избили сотрудника полиции хоругвью
16:18, 26.07.2021
«Вместо лица - месиво»: мужчина похитил собственную жену и избивал ее целые сутки
15:38, 26.07.2021
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Двухлетняя девочка умерла от ВИЧ из-за матери, которая смывала ее лекарства в унитаз
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Трое педофилов выкрали девочку-школьницу прямо из дома
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
11:08, 26.07.2021
Пролежали две недели: жену и сына адмирала ВМФ нашли мертвыми, их жестоко зарезали
09:21, 26.07.2021
Автодорога Казань-Екатеринбург будет стоить вдвое дороже всего Крымского моста
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
08:27, 26.07.2021
Концертный директор МакSим рассказала об улучшении состояния певицы
08:17, 26.07.2021
Главный врач онкодиспансера уволился, получив от Минздрава поручение «экономить на пациентах»
07:11, 26.07.2021
Мужчину оштрафовали на 30 тысяч за сообщения о «побочках» вакцины от коронавируса
06:56, 26.07.2021
У переболевших коронавирусом обнаружили необратимое снижение интеллекта
06:15, 26.07.2021
15-летнему подростку в санатории стало плохо, медики не смогли его реанимировать
01:15, 26.07.2021
Мать закрыла маленькую дочь в машине на 35-градусной жаре
18:56, 25.07.2021
31-летнюю девушку, которая пропала два дня назад, нашли мертвой
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
09:36, 25.07.2021
В сборной России на Олимпиаде в Токио появилась первая золотая медаль
06:00, 24.07.2021
СК передал в суд уголовное дело об убийстве 100-летнего ветерана ВОВ двумя сотрудниками ФСИН
01:00, 24.07.2021
Союз женщин России возмутился отменой штампов о браке и детях в паспорте
00:01, 24.07.2021
Врачи зафиксировали быстрые темпы старения у переболевших коронавирусом
16:48, 23.07.2021
Депутата-единоросса арестовали за насилие над несовершеннолетними: он сразу стал экс-депутатом
14:29, 23.07.2021
Что-то привиделось: 20-летний парень тяжело ранил ножом своего сводного 8-летнего брата
13:35, 23.07.2021
В больнице уничтожали вакцину от коронавируса и подделывали документы о привитых
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
11:28, 23.07.2021
Психотерапевт предупредила россиян о страшной опасности проживания в маленьких квартирах
11:15, 23.07.2021
Туризм в пандемию: ПЦР-тесты, ковид-паспорта и штрафы за игнорирование Роспотребнадзора
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
09:18, 23.07.2021
Сняли на видео и угрожали оглаской: полиция задержала подростков, изнасиловавших школьницу
08:19, 23.07.2021
СК: Мать и отчим выставили шестерых детей на улицу, малыши построили шалаш и жили в нем месяц
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В Минздраве предупредили о смертельной опасности для трети всех переболевших коронавирусом
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
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Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
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Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
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3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
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Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
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16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
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«Живем, как в пещере»: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
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Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
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Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
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Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
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Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
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Мужчина убил грабителей и попытался избавиться от трупов, тела нашли гаишники в машине
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Коллекторы начали активнее заниматься долгами юных россиян
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В Кремле рассказали, планируется ли вводить всеобщий локдаун
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В России начали разрабатывать программу по вживлению чипов в мозг человека
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Вырезали почки живым: ФСБ обнародовала документы о страшных экспериментах нацистских врачей
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Африканские студенты жестоко избили российского бойца ММА бутылкой
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Отчим надругался над 9-летней девочкой и заявил, что перепутал ее с 40-летней женой
15:46, 21.06.2021
Ехали из лагеря: после аварии с автобусами в больницу доставлены 15 детей и водитель
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Дети, которых три года мучил и запугивал насильник, собрались уйти из семьи в детский дом
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Следователи задержали 19-летнего организатора детской группы смерти
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Полицейскому дали 5 лет колонии за изнасилование коллеги
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83-летний пенсионер клюшкой забил молодого соседа по палате в ковидной больнице
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Разбил голову и всю изрезал стеклом: молодой человек убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
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ВОЗ предлагает ввести строгий запрет на алкоголь для женщин детородного возраста
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Пациентку ковидной больницы избили за видеосъемку в стационаре, врачи не вмешались в это
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
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Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
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«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью