Ушел из жизни талантливый художник, заслуженный деятель искусств Татарстана, народный художник РТ и заслуженный художник России, лауреат госпремии РТ имени Тукая Шамиль Шайдуллин. Об этом сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.

Он родился 1 августа 1947 года в Тетюшском районе Татарстана. Учился в Казани в художественном училище, окончил Ленинградский институт живописи имени Репина.

18 июня в Галерее современного искусства на всех экспозиционных площадках здания прошла масштабная экспозиция "ТОЧКА", включающая в себя все этапы творческого пути художника.

Время прощания с художником объявят дополнительно. Это связано с тем, кто ждут родственников, которые живут за пределами республики.