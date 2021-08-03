Инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Чапаева в Альметьевске.

Двухлетнюю девочку госпитализировали с диагнозом отравление угарным газом средней степени тяжести. Также в больницу доставили 67-летнюю женщину и 70-летнего мужчину, у них было повышенное артериальное давление, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

"По предварительным данным причиной отравления газом стала недостаточная тяга вентиляции. Газовая служба обследовала квартиру, газовые приборы в норме", - отмечено в сообщении МЧС.