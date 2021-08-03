В ряде домов Советского района Казани грядет масштабное отключение воды. 6 августа в связи с проведением врезки новых сетей на сутки будет отключена вода в поселке Вознесенское, сообщает пресс-служба мэрии республиканской столицы.

Так, с 9:00 5 августа до 6:00 6 августа воды не будет по улицам 65 лет Победы, Амет-Хана, Аргамак, переулок Армут, переулок Балынлык, Бастионная, Батырлык, Бахтизина, Боковой переулок, Вознесенская, переулок Гаилэ, Дивизионная, переулок Дивный, Добротная, Дуслар, Дэртле, Жаворонковая, переулок Загадочный, Зарничная, Кабушкина.

Кроме того вода будет отсутствовать во всех домах на улицах Иман, переулок Иман, Иркен, Камская, Кардашлек, переулок Кардашлек, Карлыгач, переулок Лавровый, Миляшле, Назлы, переулок Наратлык, Нардуган, Связная, Снайперская, переулок Ташлык, переулок Тружеников, Туманная, Чебаксинская, Черемуховая, Шмелиная, переулок Экият, Якташлар, переулок Ялан.

Жителям улиц рекомендуется запастись водой заблаговременно. При необходимости можно заказать подвоз воды по телефону +7(843)231-62-60.