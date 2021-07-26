В ночной аварии под стенами Казанского Кремля погиб мотоциклист. Все случилось на площади Тысячелетия недалеко от парковки футбольного стадиона. По сообщениям "Татарстан-24", водитель спортбайка "Хонда" влетел в автомобиль "Опель".

Водитель немецкой иномарки пояснил, что байкер сильно разогнался, поднял свой мощный байк " на дыбы", но почему-то мотоцикл начало бросать в разные стороны, было потеряно управление, байкер утратил контроль над своим "железным конем".

В какой-то момент мотоцикл завалился на бок и залетел под "Опель".

Мотоциклист был еще жив, когда приехала скорая помощь. Его госпитализировали, но спасти не смогли. Утром 26 июля казанец умер в больнице.