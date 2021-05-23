Жители Казани ежедневно делятся роликами в сети со странным, смешным и даже неадекватным поведением окружающих людей. На очередном видео молодой человек, которого заметили у Корстона.
«Своим поведением создает аварийную ситуацию. Что с ним – непонятно», - написал автор поста.
На кадрах молодой герой ролика в хаотичном порядке передвигается по проезжей части, возможно пьян. В комментариях также предположили, что он под действием наркотических средств.
«Лучше же снимать, чем помочь»
«Пусть вот его родственники и знакомые увидят и отвезут в больницу на лечение»
«Просто танцует вроде»
«Надо было полицию вызывать».
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