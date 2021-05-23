Жители Казани ежедневно делятся роликами в сети со странным, смешным и даже неадекватным поведением окружающих людей. На очередном видео молодой человек, которого заметили у Корстона.

«Своим поведением создает аварийную ситуацию. Что с ним – непонятно», - написал автор поста.

На кадрах молодой герой ролика в хаотичном порядке передвигается по проезжей части, возможно пьян. В комментариях также предположили, что он под действием наркотических средств.

«Лучше же снимать, чем помочь»

«Пусть вот его родственники и знакомые увидят и отвезут в больницу на лечение»

«Просто танцует вроде»

«Надо было полицию вызывать».