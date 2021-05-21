«Нужно создавать доступное жилье»: минстрой РТ о ценах на недвижимость в Казани

Такое мнение заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ - Ильшат Гимаев высказал на круглом столе, который провел банк «Открытие».

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ - Ильшат Гимаев

«Сейчас на первичном рынке Казани стоимость квадратного метра жилья составляет 87 тыс. руб, на вторичном - 85 тыс. руб. Но мы прекрасно понимаем, что есть в Казани цены и по 100 тыс. руб за квадратный метр, и по 150 тыс.руб. Я считаю это ненормально. Нужно создавать доступное жилье для населения», - ответил на вопрос журналистов о ценах Ильшат Гимаев.

Замминистра архитектуры и ЖКХ Татарстана отметил, что при такой стоимости квадратного метра квартиры оформление ипотеки становится непосильной ношой.

«У населения осталось очень мало своих денег, сегодня почти все берут квартиру в ипотеку. Поэтому мы, как государство, должны обеспечить доступность, а это можно сделать только развивая территорию», - добавил он.

Ильшат Гимаев отметил, что сейчас предложения на рынке жилья удовлетворяют спросу населения. Но, чтобы сделать цены доступнее, нужно увеличивать рост объема жилья.

«Нужно работать на перспективу. Чтобы мы задавали заделы на 5 лет вперед», - утверждает Ильшат Гимаев.

Он уверен, что это поможет выровнять цены на жилье как в Республике Татарстан, так и в Казани.