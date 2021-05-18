Врачам в Казани удалось спасти ноги 50-летнего водителя трамвая, пострадавшего накануне при столкновении двух трамваем в столице Татарстана. Хирурги сделали ювелирную и очень сложную операция, сшили сосуды, брюшную полость, таз и у водителя появился шанс дальше жить с ногой.

Операция длилась более шести часов. Пациент, как сообщает kazanfirst.ru, остается в реанимационном отделении, его состояние очень тяжелое. Авария с участием двух трамваем случилось 17 мая рано утром.

Водитель, следуя по Сибирскому тракту со стороны улицы Журналистов в на Ямашева, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в следовавший впереди в попутном направлении трамвай. В результате ДТП водитель первого трамвая – мужчина 1971 года госпитализирован в медицинское учреждение.