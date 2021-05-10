Знаменитую песню "Катюша", которая стала символом победа над фашизмом, впервые спели на татарском татары всего мира. В рамках флешмоба представители национальной диаспоры из России, Италии, Франции, Канады, Чехии, Швейцарии, Турции, Узбекистана, Азербайджана спели эту песню на родном языке.

Удивительно трогательный видеоролик появился в Сети.

Известно, что инициатором такой акции выступила руководитель общины татар Анталии Оксана Назарова. Переводом легендарной советской песни на татарский язык занялась Лиля Мутагирова.