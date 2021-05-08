В Казани на концерте молодой человек разделся догола, его подняли над толпой. Все происходило в одном из залов "Корстона" 8 мая.

Как рассказал корреспонденту ProKazan.ru очевидец, молодой человек, предположительно, большинство одежды снял еще стоя на полу, а остатки пыталась стянуть толпа:

"Я его когда заметил, он уже в трусах там стоял и толпа снизу пыталась их стащить", - сообщил гость концерта.

Также он уточнил, что с соблюдением коронавирусных мер на мероприятии было не слишком строго: люди ходили в приспущенных масках либо без них, так как употребляли напитки, а просьбу сидеть на местах, произнесенную перед концертом, просто проигнорировали.

"Через минуту после начала музыки все встали... Маски продержались минут 10, ну и на тех, кто только зашел. Минут через 20-30 стулья пошли в расход: сначала с ними прыгали, а потом вообще половину стульев толпа аккуратно собрала в стопки и убрала в сторону",- пояснил нам очевидец.

Напомним, недавно Роспотребнадзор Татарстана отмечал, что заведения в РТ "расслабились" и начали допускать больше нарушений антиковидных мер.