С начала этого года клещи успели покусать уже 475 человек в Татарстане. Об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора РТ. Несмотря на то, что число покусанных кажется на первый взгляд огромным, цифры не выходят за пределы средних значений за последние несколько лет. Противоклещевой иммуноглобулин ввели 163 жителям республики, среди них - 76 детей.

Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом, боррелиозом и другими клещевыми инфекциями в республике в текущем году не зарегистрировано.

В Татарстане проводится еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися иксодовыми клещами. Особей с вирусным энцефалитом не выявили, но примерно у 20% членистоногих, снятых с тел татарстанцев, обнаружили возбудитель боррелиоза.