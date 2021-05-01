11-летний мальчик, которого 29 апреля в Осиново сильно покусали собаки, находится в Детской республиканской клинической больнице.

О состоянии пострадавшего ребенка сегодня на совещании в Доме Правительства рассказал глава РТ Рустам Минниханов.

"Он как жив остался?...Он находится в ДРКБ, его жизни не угрожает опасность, мы надеемся, что спасем. Вы представьте, какой шок и какие последствия для этого ребенка",- сказал Минниханов.

Напомним, что сегодня он также заявил, что готов отдать собственные деньги на то, чтобы организовать нормальный отлов и содержание в приютах бездомных собак в Татарстане.

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