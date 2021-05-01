Рустам Минниханов в ходе субботнего совещания в Доме Правительства РТ 1 мая высказался о ситуации с отловом бродячих собак в республике. 29 апреля в Зеленодольском районе на мальчика напали и сильно покусали его бездомные собаки, ситуация вызвала широкий резонанс.

Он отметил, что в системе "Народный контроль" по сравнению с прошлым годом на треть выросло число обращений по поводу стай бродячих собак, а за медпомощью с укусами за три месяца года обратилась 1196 человек. Сильнее всего число обращений выросло в 20 муниципалитетах.

"С одной стороны мы должны быть с человеческим лицом... относиться к животным, но кто-то же порождает безнадзорных животных",- отметил он.

В связи с этим Минниханов поручил муниципальным властям организовать работу по отлову и размещению в приютах бродячих животных, а для системной работы предложил создать межмуниципальные приюты, эта работы поручена Правительству РТ.

"Я готов свои деньги тоже дать на этой дело, - заявил Минниханов, - чтоб вот такого позора, таких вещей не было.

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