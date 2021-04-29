В связи с предстоящими праздниками офисы МФЦ в Татарстане изменят режим работы. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ МФЦ в РТ.

Так, 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 13 мая офисы не будут работать. 30 апреля рабочий день сокращен на час. Филиалы в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Нурлате, Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, Заинске, Елабуге, и Тукаевском районе МФЦ будет работать с 07:00 до 16:00, в районных филиалах рабочий день с 08:00 до 16:00.

4, 5, 6, 7 мая МФЦ работают с 09:00 до 17:00.