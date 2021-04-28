Пермским гарнизонным военным судом вынесен приговор лейтенанту Росгвардии Сухробу Еробу, которого следствие обвинило в насилии над 11-летним ребенком.

Подсудимого признали виновным в изнасиловании мальчика и приговорили к 14 годам тюремного заключения в колони строго режима. Также теперь уже бывший росгвардеец заплатит родственникам пострадавшего школьника 1 миллион рублей.

Судебный процесс проводили в закрытом режиме, свою вину подсудимый признал лишь частично, сообщили представители "Зоны права".

В сентября 2020 года 24-летний лейтенант Росгвардии проводил свой отпуск в Перми.

Там он незаконно проник в жилище, в котором проживала женщина-инвалид. Он пытался изнасиловать ее. Но за мать заступился 11-летний сын, и тогда силовик решил "наказать" ребенка, изнасиловав его вместо матери.

После этого он скрылся.