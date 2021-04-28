Нападающий "Ак Барса" Александр Бурмистров может подписать контракт с ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings. 29-летний хоккеист вполне может вступить в стан "армейцев" в качестве свободного агента.

Контракт Бурмистрова с татарстанским "Ак-Барсом" заканчивается 30 апреля этого года. В команде из Казани заявляют, что, безусловно, хотят сохранить игрока в своем составе. Но и ЦСКА видит в Бурмистрове вариант усиления своей команды на следующий сезон.

Бурмистров в 2008 году был задрафтован в НХЛ «Атлантой» в первом раунде под восьмым номером. В НХЛ форвард сыграл шесть сезон, играя за «Трэшерс», «Виннипег», «Аризону», «Ванкувер».

В прошедшем сезоне в 44 матчах регулярного чемпионата в составе «Ак Барса» 29-летний Бурмистров набрал 17 (6+11) очков, а в плей-офф — 2 (0+2) очка в 12 матчах.