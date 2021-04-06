6 апреля утром поступило сообщение о том, что в Лаишевском районе на реке Меша два рыбака провалились под лед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

На место происшествия отправились спасатели на воздушной подушке. В 1,5 километрах от берега были обнаружены двое мужчин 63 и 52 лет.

Их спасли и доставили на берег, от госпитализации рыбаки отказались.

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