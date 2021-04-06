Имена мужчин, которых упоминает Гульшат, изменены. Остальные детали и факты сохранены.
Хотела выгодно вложиться
- Он предложил мне инвестировать в строительство: строить дома и продавать их. Я подумала и решила ответить согласием. Индивидуальные дома - это сейчас востребованного, рисков никаких. Построенный дом в черте Казани или в пригороде однозначно найдет себе хозяина, и я смогу не просто сберечь свои средства, но и заработать на них.
- Чтобы соблазна ни у меня, ни у Тимура не было, решили так. Его товарищ идею подсказал. У меня и сомнений не было, что все по-честному.
"Приходите завтра"
- А потом я узнаю, что дом сгорел. Незадолго до этого из него новые хозяева вывезли мебель, как знали, что будет пожар. А потом сгорели и несколько других домов, построенных этими людьми. Я поняла, что целая серия пожаров - точно не случайность. Начала собственное расследование. Прислушивалась к разговорам, изучала любую информацию, сама выезжала и общалась с соседями, людьми. И скоро стало понятно - я попала в грандиозную аферу.
- Они строят дом, толком ничего не оформляют. Из самых дешевых материалов, без соблюдения норм, абы как. Потом по поддельным документам оформляют сделку купли продажи с асоциальными личностями за какое-то небольшое вознаграждение. Дом оказывается оформленным по сути на какого-то непонятного человека. Потом его ведут в страховую, дают средства на страхование имущества. Через некоторые дом сжигают, обращаются за страховкой.
- Да, во всех случаях написано "короткое замыкание" или "неисправность проводки". Таким вот образом в Казани и Лаишевском районе уничтожено уже примерно 15 домов. Нужно понимать, что мошенники на страховках имеют десятки миллионов.
- Позвонила Тимуру. Он начал юлить, просить меня ради его детей, жены, мамы не раздувать из этого скандала, взамен обещал скоро вернуть мои деньги. Но время снова шло, а денег так и не было... И тогда я пошла в страховую компанию, где были застрахованы дома.
- Любезно. Внимательно выслушали мои предположения, рассмотрели мои доказательства. А после попросили изложить все письменно. Вместе с сотрудниками компании мы обратились в УБЭП и МВД. Теперь и я, и они - люди, заинтересованные в том, чтобы не только вернуть свои средства, но и восстановить порядок и справедливость.
- А что Тимур? Он с самого начала был в этой группе, банде. Он изначально все знал, понимал, чем все закончится, просто мне ничего не говорил.
- Не боюсь. Я уже, если честно, вообще ничего не боюсь. Меня, кстати, об этом и в органах спрашивали, не боюсь ли я... Я и им сказала, что пойду до конца. Пока схема не будет раскрыта, виновные не сядут, а пострадавшие не получат свои деньги. В Лаишевском отделе МВД дело сейчас, но движется очень медленно. Говорят, что фактов маловато... Но надежда есть, что все-таки справедливость восторжествует.
"Несет фигню"
- Да, она моя знакомая.
- Да ничего особенного. Ну скинулись мы, начали стройку. Я наличкой платил, она - переводами. Но в конце строительства у нас разногласия финансовые начались, и ей предложили поскорее продать дом и поделить вложения. Она все свое уже получила. С покупателя дома она взяла автомобиль в счет вложенных ею средств, а также часть получила наличными.
- А я тут при чем? Я тут вообще ни при чем. И вообще, фигню она несет (смеется).
- Понятия не имею, ходит теперь по полициям, по другим инстанциям. К вам вот зачем обратилась? Вы с ней поаккуратнее... Ничего никто ей не должен.
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