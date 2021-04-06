Жительница Казани Гульшат Гатауллина уже ничего и никого не боится. Мошенники лишили ее денег, веры в людей, а потому она решила во что бы то ни стало довести разоблачение до конца. Даже если правоохранители ничего в этой ситуации сделать не могут. Девушка обратилась в редакцию ProKazan.ru и рассказала, как ее обманули на крупную сумму.

Имена мужчин, которых упоминает Гульшат, изменены. Остальные детали и факты сохранены.

Хотела выгодно вложиться

В начале прошлого года Гульшат поняла, что располагает свободной довольно крупной суммой. Около 5 миллионов рублей - не та сумма, за которую можно купить достойное жилье и таким образом инвестировать. Но и не так мало, чтобы оставить деньги лежать "мертвым грузом". Девушка решила обратиться к знакомому Тимуру. Он обещал подумать и вскоре позвонил с выгодным и заманчивым предложением.

- Он предложил мне инвестировать в строительство: строить дома и продавать их. Я подумала и решила ответить согласием. Индивидуальные дома - это сейчас востребованного, рисков никаких. Построенный дом в черте Казани или в пригороде однозначно найдет себе хозяина, и я смогу не просто сберечь свои средства, но и заработать на них.

Начали "партнеры" работать с Казани и Лаишевского района. Купили участок в Лаишевском районе, началась стройка. Гульшат едва успевала оплачивать счета - за стройматериалы, за работу, на иные нужды. А чтобы "партнеры" по ходу дела не переругались, решили, что участок и дом должны быть оформлены на незаинтересованное третье лицо.

- Чтобы соблазна ни у меня, ни у Тимура не было, решили так. Его товарищ идею подсказал. У меня и сомнений не было, что все по-честному.

"Приходите завтра"

В сентябре 2020 года дом был построен. Нашли покупателя, подписали договор и сказали Гульшат, что деньги ей передадут вечером. Но ни тем вечером, ни следующим, ни через месяц вложенные ею средства не вернулись.

Тимур по телефону говорил, что и сам не получил свою долю, и что хорошо знает покупателя дома, и просто нужно немного подождать, он обязательно расплатится.

Время шло.

- А потом я узнаю, что дом сгорел. Незадолго до этого из него новые хозяева вывезли мебель, как знали, что будет пожар. А потом сгорели и несколько других домов, построенных этими людьми. Я поняла, что целая серия пожаров - точно не случайность. Начала собственное расследование. Прислушивалась к разговорам, изучала любую информацию, сама выезжала и общалась с соседями, людьми. И скоро стало понятно - я попала в грандиозную аферу.

- В чем она заключается?

- Они строят дом, толком ничего не оформляют. Из самых дешевых материалов, без соблюдения норм, абы как. Потом по поддельным документам оформляют сделку купли продажи с асоциальными личностями за какое-то небольшое вознаграждение. Дом оказывается оформленным по сути на какого-то непонятного человека. Потом его ведут в страховую, дают средства на страхование имущества. Через некоторые дом сжигают, обращаются за страховкой.

- А что, причина пожара всегда идентична?

- Да, во всех случаях написано "короткое замыкание" или "неисправность проводки". Таким вот образом в Казани и Лаишевском районе уничтожено уже примерно 15 домов. Нужно понимать, что мошенники на страховках имеют десятки миллионов.

- Что вы сделали, когда поняли все?

- Позвонила Тимуру. Он начал юлить, просить меня ради его детей, жены, мамы не раздувать из этого скандала, взамен обещал скоро вернуть мои деньги. Но время снова шло, а денег так и не было... И тогда я пошла в страховую компанию, где были застрахованы дома.

- Как вас там встретили?

- Любезно. Внимательно выслушали мои предположения, рассмотрели мои доказательства. А после попросили изложить все письменно. Вместе с сотрудниками компании мы обратились в УБЭП и МВД. Теперь и я, и они - люди, заинтересованные в том, чтобы не только вернуть свои средства, но и восстановить порядок и справедливость.

- А что Тимур?

- А что Тимур? Он с самого начала был в этой группе, банде. Он изначально все знал, понимал, чем все закончится, просто мне ничего не говорил.

- Вы не боитесь за свою жизнь? Ведь в этой группе явно крутятся немалые деньги, затронуты интересны многих...

- Не боюсь. Я уже, если честно, вообще ничего не боюсь. Меня, кстати, об этом и в органах спрашивали, не боюсь ли я... Я и им сказала, что пойду до конца. Пока схема не будет раскрыта, виновные не сядут, а пострадавшие не получат свои деньги. В Лаишевском отделе МВД дело сейчас, но движется очень медленно. Говорят, что фактов маловато... Но надежда есть, что все-таки справедливость восторжествует.

"Несет фигню"

С Тимуром мы вышли на телефонную связь.

- Вы знакомы с Гульшат?

- Да, она моя знакомая.

- А что случилось с этим строительством?

- Да ничего особенного. Ну скинулись мы, начали стройку. Я наличкой платил, она - переводами. Но в конце строительства у нас разногласия финансовые начались, и ей предложили поскорее продать дом и поделить вложения. Она все свое уже получила. С покупателя дома она взяла автомобиль в счет вложенных ею средств, а также часть получила наличными.

- Гульшат уверена, что вы и ваши знакомые действуете по мошеннической схеме со страхованием домов.

- А я тут при чем? Я тут вообще ни при чем. И вообще, фигню она несет (смеется).

- А для его ей нужно вас оговаривать?

- Понятия не имею, ходит теперь по полициям, по другим инстанциям. К вам вот зачем обратилась? Вы с ней поаккуратнее... Ничего никто ей не должен.

Точку в этой истории может поставить только суд, если Гульшат решит туда обратиться. Но пока девушка терпеливо ждет результатов расследования полиции.

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