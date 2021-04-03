36-летняя жительница Казани украла из подъезда жилого дома на улице Железнодорожников целых 8 почтовых ящиков. Полиция задержала воровку, та не стала отпираться и сразу призналась, что взяла ящики. А на вопрос, для чего, честно сообщила, что сдала украденное в пункт приема металла.

Также она честно рассказала, что и деньги, вырученные за ящики, она уже потратила. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Кража", ущерб, нанесенный похитительницей почтовых ящиков, оценивается в 10 тысяч рублей.