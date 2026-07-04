Большой адронный коллайдер завершил работу после 20 лет исследований

Большой адронный коллайдер (БАК) временно прекращает работу, завершив очередной этап научной программы. Впереди — крупнейшая модернизация в истории установки, которая превратит ускоритель в HL-LHC (Большой адронный коллайдер на высокой светимости). По данным пресс-службы Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), обновление займет около четырех лет и значительно расширит возможности для фундаментальных исследований.

За два десятилетия эксплуатации БАК превзошел первоначальные ожидания ученых и внес существенный вклад в развитие физики, расширив представления о строении Вселенной. Модернизированная версия ускорителя обеспечит более высокую интенсивность столкновений частиц и повысит эффективность экспериментов.

Директор ЦЕРН по ускорителям и технологиям Оливье Брюнинг отметил, что нынешний этап означает прощание с существующей конфигурацией БАК и начало подготовки к запуску HL-LHC. В ходе модернизации специалисты заменят ключевые сверхпроводящие магниты, установят оборудование для увеличения интенсивности столкновений, а также полностью обновят три крупнейших экспериментальных комплекса — ALICE, CMS и ATLAS.

После завершения работ частота столкновений частиц возрастет примерно втрое, что повысит чувствительность оборудования и надежность исследований. Модернизация также затронет проекты LHCb, FASER-2 и ISOLDE, что позволит продолжать научную программу до появления нового поколения ускорителей ЦЕРН — коллайдера FCC.

Согласно планам организации, HL-LHC должен быть полностью готов к середине 2030-х годов. Первые тестовые запуски и экспериментальные исследования могут начаться уже в 2028 году. После ввода в эксплуатацию обновленный ускоритель будет работать ориентировочно до 2041 года, когда ЦЕРН рассчитывает приступить к строительству коллайдера следующего поколения FCC.