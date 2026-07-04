В Татарстане объявили ракетную опасность, сработали сирены

В Татарстане ввели режим ракетной опасности. Сирены зазвучали по всей республике. Предупреждение от МЧС поступило в 02:11.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно остановили прием рейсов. Опасность сохранялась чуть более двух часов. Сейчас угроза снята, воздушные гавани возобновили работу. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим «Ракетная опасность». Необходимо принять меры безопасности», — такое сообщение распространило ведомство.

Ранее аналогичный режим вводили в Волгоградской, Ульяновской, Самарской и Липецкой областях. Там угроза действовала от одного до нескольких часов, после чего ее отменяли. Аэропорты в этих регионах также временно приостанавливали работу. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.