Новости Татарстана

Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане превысила прошлогодние показатели

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане превы...

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С начала года жители Татарстана оплатили 98,3% начисленных сумм за жилищно-коммунальные услуги. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Среднегодовой показатель собираемости достиг 99,5%, что превышает прошлогодний результат на 0,2%. При этом доля электронных платежей составила 82%.

В мае текущего года собираемость была на уровне 98%, что на 1% ниже мая прошлого года. За отопительный сезон 2025–2026 годов жителям республики пересчитали платежи на 12,4 млн рублей. Чаще всего корректировки касались отопления, вывоза ТБО, водоснабжения и водоотведения. Около 5 млн рублей вернул гражданам региональный оператор по обращению с ТКО.

С 1 октября в Татарстане тарифы на теплоснабжение вырастут на 14%.

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