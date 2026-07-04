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В лесах Татарстана обустроили почти 2,4 тыс. км противопожарных полос

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В лесах Татарстана обустроили почти 2,4 тыс. км...

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Почти 2,4 тысячи километров новых противопожарных полос появилось в лесах Татарстана. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», входящего в федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров подчеркнул, что противопожарное обустройство лесов — одна из ключевых задач ведомства в текущем году. Такие меры помогают предупредить лесные пожары, ограничить их распространение и создать условия для эффективной борьбы с ними.

Помимо этого, продолжается благоустройство зон отдыха в лесах, установка информационных стендов, аншлагов и щитов на противопожарную тематику. Это делается для повышения экологической грамотности населения.

По данным специалистов сектора охраны и защиты лесного фонда министерства, на сегодняшний день проведен уход за существующими полосами общей протяженностью 4806,9 км, что соответствует плану. Также построено 36 км новых дорог и реконструировано 149 км существующих — это 32% и 35% от запланированных объемов соответственно.

Мероприятия направлены на сокращение числа пожаров, возникающих в основном из-за неосторожного обращения с огнем.

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