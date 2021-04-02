Вахитовский суд Казани вынес приговор 24-летнему жителю Казани Никите Ануфриеву, который напал на сотрудника ДПС на несогласованной акции в конце января этого года. Решением суда молодой человек выплатит штраф в размере 25 тысяч рублей.

На несогласованной акции в Казани молодые люди перекрыли дорогу автомобилям, не давая им проехать. Разговаривать с ними вышел сотрудник ДПС, но встретил ожесточенное сопротивление. Подсудимый обхватил инспектора и повалил на землю.

За участие в несанкционированной акции молодой человек отсидел 14 суток административного ареста, а после этого против него возбудили дело о нападении на полицейского.

Молодой казанец вину свою признал, перед сотрудником ДПС извинился.