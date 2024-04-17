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Фемактивистка из Казани увидела грудь в логотипе бренда мужской одежды

Фемактивистка из Казани увидела большую грудь в логотипе бренда одежды
Фемактивистка из Казани увидела грудь в логотипе бренда мужской одежды

Любовь В./Википедия

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Жительница города Казани записала достаточно эмоциональное видеообращение около местного магазина мужской одежды Bulanti.

Дама недовольна тем, что в логотипе есть символ, который сексуализирует женский пол, что ее оскорбляет, заявительница морально страдает. Девушка сообщила, что первая буква названия бренда "В" напоминает большую женскую грудь и из-за этого у нее появилось чувство неполноценности. Местная жительница написала хозяину магазина и предупредила, что обратится в суд за защитой моральных ценностей женщины, если логотип не захотят поменять.

В телеграм-канале Mash Iptash рассказали, казаночка просит с владельца бренда примерно 1 000 000 рублей в качестве моральной компенсации. Хозяин заявил, что до феминистки никто не увидел в обычной букве «В» символ груди. Бизнесмен посоветовал девушке заняться своим саморазвитием.

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