С 1 апреля в России введена минимальная цена на сигареты, до конца года она составит 108 рублей за пачку. Такую поправку в "антитабачный закон" приняли еще в декабре прошлого года, и вот она вступила в законную силу.

Минимальной называется цена, ниже которой нельзя установить стоимость табачных изделий.

Табачные изделия, произведенные или ввезенные в Россию до 1 апреля, с максимальной розничной ценой ниже единой цены разрешается реализовать до 1 июля текущего года.

Эксперты считают, что такое ограничение вряд ли повлияет на цену на сигареты. Если в прошлом году она составляла в среднем 120 рублей за пачку, то в этом уже с 1 января стала около 140 рублей и без минимальной установленной стоимости. Но введение минимальной цены - удобный инструмент для борьбы с теневым табачным рынком и нелегальной продукцией.